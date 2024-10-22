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        Coğrafi işaretli Simav kestanesinin hasadına başlandı

        Kütahya'nın Simav ilçesindeki köylerde, coğrafi işaretli kestanenin hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 14:05 Güncelleme: 22.10.2024 - 14:12
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        Coğrafi işaretli Simav kestanesinin hasadına başlandı
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        Kütahya'nın Simav ilçesindeki köylerde, coğrafi işaretli kestanenin hasadına başlandı.

        İlçe yakınlarındaki Simav Dağı'ndaki Nadarçam mevkisinden başlayıp 30 kilometre uzunluğundaki şeritte bulunan ormanlık alanda aşılama yöntemiyle doğal olarak yetiştirilen Simav kestanesi, yağış ve iklim şartlarına göre yıllık ortalama 1500 ton üretiliyor.

        Bölgedeki 150 bin civarındaki kestane ağacından, meyve veren yaklaşık 80 bin ağaçta hasat yapılıyor.

        Simav Aksaz köyü muhtarı Mehmet Koç, AA muhabirine, Simav bölgesinde yetişen kestanenin doğal yetiştirilmesi dolayısıyla çok tercih edildiğini söyledi.

        Köylülerin büyük kısmının kestane hasadı için ormana geldiğini belirten Koç, şöyle konuştu:

        "Kestanelerimiz olgunlaşmış. Bundan dolayı ormana kestaneleri silkelemeye ve toplamaya geldik. Sırıklarla ağaçları silkeledikten sonra çuvallara dolduruyoruz. Daha sonra bu kestaneleri daha lezzetli olmaları için birkaç ay bekletiyoruz. Yağış olmadığından dolayı önceki yıllara göre bu yıl hasat düşük. Bu sezon kestanenin kilogramı yaklaşık 150-200 lira arasında satılır diye tahmin ediyorum. Bu bölgede yetişen kestanelerin kokusu, aroması ve lezzeti çok güzel."

        Koç, bir ağaçtan ortalama 20-30 kilogram kestane hasadı yapıldığını sözlerine ekledi.

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