Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Aizanoi Antik Kenti'nde aydınlatma çalışmaları tamamlandı

        Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde, aydınlatma çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 13:08 Güncelleme: 23.10.2024 - 13:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aizanoi Antik Kenti'nde aydınlatma çalışmaları tamamlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde, aydınlatma çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

        Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta elektrik dağıtım hizmeti veren Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) tarafından yapılan aydınlatma çalışmaları, tarihi kalıntıların zarar görmemesi için iş makineleri kullanılmadan Aizanoi Kazı Başkanlığı'nda görevli arkeologlar gözetiminde gerçekleştirildi.

        OEDAŞ Genel Müdürü Fuat Celepci, AA muhabirine, Kütahya Valiliği öncülüğünde 2018 yılında başlayan aydınlatma çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

        Tarihi alanlara sahip çıkma adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Celepçi, şöyle konuştu:

        "Bölgemizde tüketicilerimize hizmet ederken, sosyal projelerimiz kapsamında tarihi ve arkeolojik alanlarına sahip çıkma adına katkı vermek istiyoruz. Bundan dolayı ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişkimizi sağlıklı bir şekilde devam ettiriyoruz. Bunun ilk örneklerinden biri Kütahya'da bulunan Aizanoi Antik Kenti'dir. Bilindiği gibi bu antik kent, dünyanın en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'nı içinde barındırıyor. Bu bölgenin elektrik alt yapısını ve aydınlatmasını biz yaptık. Bu sayede antik kentin sadece gündüz değil, gece de ziyaretçilere açılması sağlanacak."

        Celepci, dikkati çekici güzel bir aydınlatma yaptıklarını, gece giden ziyaretçilerin memnun kaldığı yönünde de olumlu dönüşler aldıklarını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avukattan polise çekiçli saldırı!
        Avukattan polise çekiçli saldırı!
        İTO'dan AB'ye vize tepkisi
        İTO'dan AB'ye vize tepkisi
        Sahtekârların listesi genişliyor
        Sahtekârların listesi genişliyor
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuca neden ulaşılmadı?
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuca neden ulaşılmadı?
        İşte Okan Buruk'un Elfsborg 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Elfsborg 11'i!
        Ağabeyinin intikamı için... Kan davası!
        Ağabeyinin intikamı için... Kan davası!
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        Milli voleybolcuya dehşeti yaşattı! Bu sefer zanlı baba!
        Milli voleybolcuya dehşeti yaşattı! Bu sefer zanlı baba!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        Tasarruf artık BES'te yapılıyor
        Tasarruf artık BES'te yapılıyor
        Uzmanlar 'Bu alışkanlığı bırakın' diyor!
        Uzmanlar 'Bu alışkanlığı bırakın' diyor!
        Türkçede günler nasıl isimlendirildi?
        Türkçede günler nasıl isimlendirildi?
        Şizofren gencin kan donduran sözleri!
        Şizofren gencin kan donduran sözleri!
        Kedi aracılığıyla aşk ilanı
        Kedi aracılığıyla aşk ilanı
        Roblox Türkiye'de ofis açıyor
        Roblox Türkiye'de ofis açıyor
        Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1,9 milyar dolarlık finansman
        Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1,9 milyar dolarlık finansman
        En büyük hedefini açıkladı
        En büyük hedefini açıkladı

        Benzer Haberler

        Coğrafi işaretli Simav kestanesinin hasadına başlandı
        Coğrafi işaretli Simav kestanesinin hasadına başlandı
        Kütahya'da okul öncesi eğitim öğrencileri spor branşlarıyla tanışıyor
        Kütahya'da okul öncesi eğitim öğrencileri spor branşlarıyla tanışıyor
        Kütahyalı lise öğrencisinden dron yarışmalarında ulusal ve uluslararası baş...
        Kütahyalı lise öğrencisinden dron yarışmalarında ulusal ve uluslararası baş...
        Kütahya'da Kariyer Fuarı düzenlendi
        Kütahya'da Kariyer Fuarı düzenlendi
        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Kütahya'da Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı
        Kütahya'da Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı