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        Kütahyalı genç ile memleketinde evlenen Alman vatandaşı İslamiyet'i seçti

        Kütahyalı gurbetçi ile evlenen ve eşinin hayatından etkilenen Alman vatandaşı Denise Stammer, İslamiyet'i seçerek "Nur" adını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 15:30 Güncelleme: 24.10.2024 - 15:41
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        Kütahyalı genç ile memleketinde evlenen Alman vatandaşı İslamiyet'i seçti
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        Kütahyalı gurbetçi ile evlenen ve eşinin hayatından etkilenen Alman vatandaşı Denise Stammer, İslamiyet'i seçerek "Nur" adını aldı.

        Almanya’da yaşayan Kütahyalı Fikret Hamurcu ile bir süre önce evlenen Alman vatandaşı 34 yaşındaki Stammer, eşi ve ailesinin yaşantısından etkilenerek Müslüman olmaya karar verdi.

        Eşi ile Kütahya Müftülüğüne başvuran Stammer için İl Müftüsü İrfan Açık başkanlığında müftülükte ihtida töreni düzenlendi.

        Açık’ın, İslam'ın temel esaslarıyla ilgili verdiği bilgilerin ardından şahitler huzurunda kelimeişahadet getiren Stammer, Müslüman oldu.

        Nur ismini alan Stammer’i tebrik eden Açık, ihtida belgesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından hediye ederek bundan sonraki yaşantılarında sağlıklı, sıhhatli, başarılı ve huzurlu bir ömür geçirmeleri temennisinde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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