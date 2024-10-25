Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya Şehir Hastanesi'nde gebe okulu açıldı

        Kütahya Şehir Hastanesi'nde oluşturulan gebe okulunda, anne adaylarına sağlıklı gebelik süreci geçirmelerine ve doğum sonrası döneme ilişkin eğitim verilmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 14:58 Güncelleme: 25.10.2024 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya Şehir Hastanesi'nde gebe okulu açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya Şehir Hastanesi'nde oluşturulan gebe okulunda, anne adaylarına sağlıklı gebelik süreci geçirmelerine ve doğum sonrası döneme ilişkin eğitim verilmeye başladı.

        Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Halil İbrahim Şişman, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastane bünyesinde faaliyete geçirilen gebe okulunda, anne adaylarının normal doğum korkusunu yenmeleri ve doğum ağrısı gibi problemlerle baş etmelerini öğretmenin amaçlandığını söyledi.

        Sağlıklı anne, sağlıklı gebe ve sağlıklı çocuk politikasından yola çıkıldığını belirten Şişman, "Burada anne adaylarımıza uzman arkadaşlarımız hem fiziksel hem psikolojik destek konularında yardımcı olacaklar. Bizim amacımız hem ayakları altında cennet olan annelerimize hem de geleceğimiz olan çocuklarımıza destek vermek." diye konuştu.

        Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sevil Akgün de gebe okuluyla anne adaylarına sağlıklı bir gebelik ile sağlıklı ve bilinçli bir annelik süreci geçirmelerine destek olunacağını aktardı.

        Gebe okulunda görevli uzmanlar ise hizmetler hakkında bilgi verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        İş kadınını çalışanları boğmuştu! Kahreden detay ortaya çıktı!
        İş kadınını çalışanları boğmuştu! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        Okulun spor salonunda cinayet!
        Okulun spor salonunda cinayet!
        TUSAŞ saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici'ye eşinin siparişini götüren çiçekçi konuştu
        TUSAŞ saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici'ye eşinin siparişini götüren çiçekçi konuştu
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Hindistan'da 1 milyon kişi tahliye edildi
        Hindistan'da 1 milyon kişi tahliye edildi
        "Mourinho yine rol çaldı"
        "Mourinho yine rol çaldı"
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        WSJ: Musk ve Putin gizlice temas kuruyor
        WSJ: Musk ve Putin gizlice temas kuruyor
        Fransa'da Ersin destanı!
        Fransa'da Ersin destanı!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Uzayda mahsur kalan astronotlar dünyaya döndü
        Uzayda mahsur kalan astronotlar dünyaya döndü
        Yunus Akgün'e yeni sözleşme!
        Yunus Akgün'e yeni sözleşme!
        Yarasını sahnede sardı
        Yarasını sahnede sardı

        Benzer Haberler

        Kütahya'da 1 haftadır kayıp olan kadın aranıyor
        Kütahya'da 1 haftadır kayıp olan kadın aranıyor
        Kütahyalı genç ile memleketinde evlenen Alman vatandaşı İslamiyet'i seçti
        Kütahyalı genç ile memleketinde evlenen Alman vatandaşı İslamiyet'i seçti
        Kütahya'da "Bir Asırlık Dostluk İçin Sanat Sergisi" düzenlendi
        Kütahya'da "Bir Asırlık Dostluk İçin Sanat Sergisi" düzenlendi
        Satır ve demir sopaların da kullanıldığı silahlı kavga kamerada; 3 yaralı
        Satır ve demir sopaların da kullanıldığı silahlı kavga kamerada; 3 yaralı
        Kütahya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Kütahya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Aizanoi Antik Kenti'nde aydınlatma çalışmaları tamamlandı
        Aizanoi Antik Kenti'nde aydınlatma çalışmaları tamamlandı