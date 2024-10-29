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        Simav'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Kütahya'nın Simav ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 15:57 Güncelleme: 29.10.2024 - 16:05
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        Simav'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Kütahya'nın Simav ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Araştırma Büro Amirliği ekipleri Uşak'tan Simav'a uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

        İlçe girişinde içinde şüphelilerin bulunduğu aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada, peçeteye emdirilmiş yaklaşık 1900 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Araçta bulunan şüpheliler G.Ü. (36) ve S.Ç. (30) gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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