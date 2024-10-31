Kütahya'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı

Diğer operasyonda ise "kasten yaralama", "cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Tolga Ü. (38), Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir adreste yakalandı.

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