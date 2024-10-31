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        Kütahya'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı

        Kütahya'da, işledikleri suçlar nedeniyle biri 18 yıl, diğeri 12 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlüler, polisin düzenlediği operasyonlarla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 15:03 Güncelleme: 31.10.2024 - 15:03
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        Kütahya'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı
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        Kütahya'da, işledikleri suçlar nedeniyle biri 18 yıl, diğeri 12 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlüler, polisin düzenlediği operasyonlarla yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "silahlı yağma" suçundan 18 yıl hapse mahkum edilen Mustafa G'nin (30), Cemalettin Mahallesi Kemer Sokağı'nda bir evde saklandığını belirledi.

        Bu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 9 suç kaydı bulunan Mustafa G'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.

        Diğer operasyonda ise "kasten yaralama", "cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Tolga Ü. (38), Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir adreste yakalandı.

        Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından Kütahya T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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