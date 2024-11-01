Kütahya DPÜ'de ameliyathaneler için anestezi gazı filtresi geliştirildi

MUHARREM CİN - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ), ameliyathanelerdeki sağlık personelinin anestezi gazlarına maruz kalmasını önlemek ve bu gazların doğaya salınmasını engellemek amacıyla yeni nesil filtre sistemi geliştirildi.

DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyokimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Şen ve ekibi tarafından yaklaşık 2 yıl süren çalışma sonucunda geliştirilen anestezik gaz filtre sistemi, ameliyat esnasında hastanın soluduğu anestezi gazlarının ortama yayılmasını engelliyor.

Şen, AA muhabirine, doktora ve yüksek lisans öğrencileriyle birlikte üniversitenin biyokimya araştırma laboratuvarlarında, nanoteknoloji ve biyoteknoloji alanında çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bir özel hastanenin talebi üzerine 2 yıl önce anestezi filtresi çalışmalarına başladıklarını belirten Şen, şöyle konuştu:

"Kütahya'daki özel bir hastanenin yetkilileri bize başvurarak ameliyathaneleri için filtreye ihtiyacı olduğunu bildirdiler. Biz de bunun üzerine talep edilen filtrenin yapımı için doğru ekip arkadaşlarıyla ilk olarak nelere ihtiyacımız olduğunun tespitini yaptık. Bununla ilgili belli aşamaları tamamladık ve ardından yeni nesil aerojel denilen seramik tabanlı filtre geliştirdik."

Şen, geliştirdikleri sistemin anestezik gazlar olarak bilinen desfloran, sevofloran ve azot protoksit gibi gazları absorbe edebildiğini aktardı.