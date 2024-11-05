Kütahya'da Kızılay Haftası dolayısıyla program düzenlendi

Kütahya’da Türk Kızılay Haftası dolayısıyla düzenlenen programda Kızılay’a destek veren gönüllülere ve bağışçılara plaket ve belgeleri verildi.

Vali Musa Işın, Türk Kızılayı Kütahya Şubesi'nce Hezar Dinari Kültür Merkezi’ndeki programda yaptığı konuşmada, Kızılay’ın kurulduğu 1866 yılından bu yana mazlumların, afetzedelerin ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu söyledi.

Türk Kızılay’ının sadece Türkiye’de değil yurt dışındaki mazlum ve mağdurların yardımına koştuğunu belirten Işın, şöyle konuştu.

"Bundan 158 yıl önce Hilal-i Ahmer adıyla kurulan Kızılay’ımız, savaş meydanlarında mazlumların, doğal afetlerde afetzedelerin, kimsesizlerin ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmuştur. Bu büyük çınar, sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerinin yanındadır. Ermenistan’dan Haiti’ye, Yunanistan’a kadar Kızılay her afet bölgesinde insanlığın yardımına koşmuştur."

Işın, Kızılay’ın kan bağışı toplama konusunda da önemli bir görev yaptığını vurguladı.

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı da Kızılay’ın, ecdadın kurduğu birçok önemli vakıf ve dernekten sadece biri olduğunu belirtti.