Kütahya'da 5,5 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı

Kütahya'da arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla yaklaşık 4 saat süren deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda Atlı Spor Tesisleri'nde hazırlıklarını tamamlayan ekipler, senaryo gereği merkez üssü Kütahya olan 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği, 16 mahalleyi etkileyen olayda bazı kişilerin yaralandığı ihbarının alınmasıyla tatbikata başladı.

Çeşitli kurum ve kuruluşlara bağlı arama kurtarma ve sağlık ekipleri ile polis ve jandarma personeli, yıkılan 7 konuta, yangın çıkan bir eve, kimyasal biyolojik radyolojik nükleer tehditler (KBRN) sızıntısı olan iş yerine sevk edildi.