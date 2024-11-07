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        Kütahya'da 5,5 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı

        Kütahya'da arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla yaklaşık 4 saat süren deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 14:44 Güncelleme: 07.11.2024 - 14:56
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        Kütahya'da 5,5 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı
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        Kütahya'da arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla yaklaşık 4 saat süren deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda Atlı Spor Tesisleri'nde hazırlıklarını tamamlayan ekipler, senaryo gereği merkez üssü Kütahya olan 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği, 16 mahalleyi etkileyen olayda bazı kişilerin yaralandığı ihbarının alınmasıyla tatbikata başladı.

        Çeşitli kurum ve kuruluşlara bağlı arama kurtarma ve sağlık ekipleri ile polis ve jandarma personeli, yıkılan 7 konuta, yangın çıkan bir eve, kimyasal biyolojik radyolojik nükleer tehditler (KBRN) sızıntısı olan iş yerine sevk edildi.

        Hastaneden personelin ve hastaların tahliye edildiği tatbikatta, yıkılan konutlardaki 28 kişi kurtarılarak depremden etkilenmeyen sağlık kuruluşlarına götürüldü. Yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İl AFAD Müdürü İsmail Özkan, gazetecilere, 26 kurum, 10 kamu kurum ve kuruluşundan 598 personel ve 102 araç ile 40 gönüllünün katıldığı 4 saat süren tatbikatın masa başı ve saha uygulaması olarak gerçekleştirildiğini söyledi.

        Mahallelerde saha ve keşif çalışmalarının emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yapıldığını belirten Özkan, "Afet gruplarının intikal becerilerini geliştirdik. Türkiye Afet Müdahale Planı'nda görevli çalışma gruplarının birbirleriyle koordinasyonunu güçlendirmeyi hedefledik. Halkımıza da özellikle afet ve acil durumlarda toplanma alanları ve geçici barınma merkezleri konusunda farkındalığı anlatmış olduk." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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