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        Kütahya'da kavakların sonbaharda büründüğü renkler görüntülendi

        Kütahya'nın Emet ilçesindeki ormanlık alanda kendiliğinden yetişen kavak ağaçları, sonbahar mevsimi renklerine büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 15:34 Güncelleme: 11.11.2024 - 15:34
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        Kütahya'da kavakların sonbaharda büründüğü renkler görüntülendi
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        Kütahya'nın Emet ilçesindeki ormanlık alanda kendiliğinden yetişen kavak ağaçları, sonbahar mevsimi renklerine büründü.

        İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki Düşecek köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, yeşil çam ağaçları arasında bulunan kavaklarının sarı, kahverengi ve kırmızı tonlarına bürünen yaprakları görüntülendi.

        Dronla kaydedilen kavakların rengarenk yaprakları güzel manzaralar oluşturdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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