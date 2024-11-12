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        Kütahya'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kütahya'da, sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 02:02 Güncelleme: 12.11.2024 - 02:02
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        Kütahya'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Kütahya'da, sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü tedavi altına alındı.

        Y.B. idaresindeki 34 DKS 913 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Bölücek ve Mehmet Akif Ersoy mahalleleri arasındaki sulama kanalına devrildi.

        Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışan sürücü Y.B, itfaiye ekibinin çalışması sonucu kurtarılarak, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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