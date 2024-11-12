Kütahya'da kamyonetin çarptığı kişi öldü

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Henüz kimliği belirlenemeyen bir sürücünün kullandığı kamyonet, Kütahya-Gediz kara yolunun 5'inci kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sezgin Kul'a (46) çarptı.

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