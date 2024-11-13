Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Yeşilay Genel Başkanı Dinç'ten kumar bağımlılığından kurtulmak isteyenlere çağrı:

        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, kumar bağımlılığından kurtulmak isteyenlere ülke genelinde 107 noktada ücretsiz danışmanlık ve destek hizmeti sunduklarını belirterek, bu konuda talepleri olanlara çağrıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 14:26 Güncelleme: 13.11.2024 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç'ten kumar bağımlılığından kurtulmak isteyenlere çağrı:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, kumar bağımlılığından kurtulmak isteyenlere ülke genelinde 107 noktada ücretsiz danışmanlık ve destek hizmeti sunduklarını belirterek, bu konuda talepleri olanlara çağrıda bulundu.

        Kütahya Yeşilay Danışmanlık Merkezinde (YEDAM), Yeşilay Şube Bölge Koordinatörü Fulya Topçuoğlu Ünal, Şube Başkanı Mehmet Bilgili ve kurum personeliyle bir araya gelen Dinç, gazetecilere, Yeşilay Cemiyeti olarak Türkiye genelinde "bağımsızlık seferberliği" yürüttüklerini söyledi.

        Türkiye Yeşilay Cemiyetinin, 1920'de özellikle gençler için çalışmalarına başladığını hatırlatan Dinç, "O yıllarda bilindiği üzere Anadolu'da da bir bağımsızlık mücadelesi var. 'Toprağın bağımsızlığı neyse insanın bağımsızlığı da odur' düşüncesiyle insanımızın ve insanlığımızın bağımsızlığı için 104 yıldır mücadele ediyoruz." dedi.

        Dinç, kumar bağımlılığı konusunun güncel bir sorun haline geldiğini vurguladı.

        Yeşilay'ın bu konudaki faaliyetleri hakkında bilgi veren Dinç, şöyle devam etti:

        "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı kapsamında okullarda verdiğimiz eğitimin içinde kumar modülü var. Yani çocuklarımızı, gençlerimizi kumara bulaşmamaları konusunda hazırlıyoruz, bilgi, beceri kazandırma anlamında çalışmalar yapıyoruz. Önleme noktasında böyle bir çalışmamız var. Rehabilitasyon anlamında da dünyada kumar bağımlılığıyla alakalı çalışmalar, diğer bağımlılıklara göre çalışmalarla kıyaslandığında zayıf gidiyor. Bunun farkındayız. 10 yıl önce 'Kumar bağımlılığında tedavi nasıl yapılır?' konusunda bir model geliştirdik. Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinde bu model çalışıyor. Kumar meselesi bizim için yeni bir gündem değil. 10 senedir devam ettiğimiz bir gündem. Türkiye'nin 107 noktasında kumarla alakalı insanımıza ücretsiz destek veriyoruz. Bu konu çok çalıştığımız, dile getirdiğimiz ve tehlikesine dikkati çektiğimiz bir konu. Hakikaten büyük bir tehdit olarak karşımızda duruyor."

        - "Tek başına mücadelede başarılı olamayabilirler"

        Dinç, Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine kumar bağımlılığından kurtulmak için çokça başvuru olduğunu, Kütahya'daki merkeze son 3 ayda 70 kişinin müracaat ettiğini bildirdi.

        Kumar bağımlılığından kurtulmak isteyenlere çağrıda bulunan Dinç, "Kumarla alakalı bir kişi zorluk yaşıyorsa hiç vakit kaybetmeden muhakkak tedaviye gelsin. Bu zor bir konu, insanın tek başına mücadele etmekte başarılı olamayabileceği bir konu. Bizim böyle bir imkanımız var; tamamen ücretsiz ve tamamen gizlilik esasına dayalı. Rahat bir şekilde Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimize gelsinler, bu konuda ızdırap çekiyorlarsa çok kapsamlı desteği buradan ücretsiz bir şekilde alsınlar." diye konuştu.

        Mücadelede halkın desteğinin çok önemli olduğuna işaret eden Dinç, bağımlılık endüstrisi nasıl her sokağa, her mahalleye girdiyse kendilerinin de "bağımsızlığın temsilcisi" insanlar olarak her sokağa ve her mahalleye gireceğini, daha fazla gayret göstereceğini belirtti.

        Dinç, Kütahya'da 504 kişinin Yeşilay Danışma Merkezinden destek aldığını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak tam mutabakat içindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak tam mutabakat içindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'den umutluyum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'den umutluyum
        "Kulüplerden yabancı hakem isteği var"
        "Kulüplerden yabancı hakem isteği var"
        Ağabeyini marketle birlikte yakmıştı! Vahşette bir ölüm daha!
        Ağabeyini marketle birlikte yakmıştı! Vahşette bir ölüm daha!
        Yasa dışı bahis reklamları geçidi! Onlarca ünlü var
        Yasa dışı bahis reklamları geçidi! Onlarca ünlü var
        Asgari ücretin dolar ve altın cinsinden seyri
        Asgari ücretin dolar ve altın cinsinden seyri
        Özel: “CHP'nin aday sorunu yok”
        Özel: “CHP'nin aday sorunu yok”
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        Asgari ücret için muhalefet ne öneriyor?
        Asgari ücret için muhalefet ne öneriyor?
        Güney Kore'de öğrenciler 8 saatlik üniversite sınavına nasıl hazırlanıyor?
        Güney Kore'de öğrenciler 8 saatlik üniversite sınavına nasıl hazırlanıyor?
        Bir döneme damgasını vurdu! Caprice Gold satılıyor
        Bir döneme damgasını vurdu! Caprice Gold satılıyor
        Erbil ve Ortaç'ın tutuklanma talebine ret
        Erbil ve Ortaç'ın tutuklanma talebine ret
        Kripto paralarda 'stratejik rezerv' beklentisi
        Kripto paralarda 'stratejik rezerv' beklentisi
        Yine üniversite öğrencisi! Yine kurye yine ölüm!
        Yine üniversite öğrencisi! Yine kurye yine ölüm!
        Biri 20, diğeri 19 yaşında! Kapı kilitlerini kırdılar! İkisinin suç kaydı: 124!
        Biri 20, diğeri 19 yaşında! Kapı kilitlerini kırdılar! İkisinin suç kaydı: 124!
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        İki yüzlü UEFA!
        İki yüzlü UEFA!
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...

        Benzer Haberler

        Aizanoi'nin "Indiana Jones"u turistlere antik kenti tanıtıyor
        Aizanoi'nin "Indiana Jones"u turistlere antik kenti tanıtıyor
        Su kanalına düşen otomobilin sürücüsünü itfaiyeciler kurtardı
        Su kanalına düşen otomobilin sürücüsünü itfaiyeciler kurtardı
        Kütahya'da kamyonetin çarptığı kişi öldü
        Kütahya'da kamyonetin çarptığı kişi öldü
        Kütahya'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kütahya'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kütahya'da kavakların sonbaharda büründüğü renkler görüntülendi
        Kütahya'da kavakların sonbaharda büründüğü renkler görüntülendi
        Kütahya'da vatandaşlara fidan dağıtıldı
        Kütahya'da vatandaşlara fidan dağıtıldı