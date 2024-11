Yeşilay Genel Başkanı Dinç'ten kumar bağımlılığından kurtulmak isteyenlere çağrı:

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, kumar bağımlılığından kurtulmak isteyenlere ülke genelinde 107 noktada ücretsiz danışmanlık ve destek hizmeti sunduklarını belirterek, bu konuda talepleri olanlara çağrıda bulundu.

Kütahya Yeşilay Danışmanlık Merkezinde (YEDAM), Yeşilay Şube Bölge Koordinatörü Fulya Topçuoğlu Ünal, Şube Başkanı Mehmet Bilgili ve kurum personeliyle bir araya gelen Dinç, gazetecilere, Yeşilay Cemiyeti olarak Türkiye genelinde "bağımsızlık seferberliği" yürüttüklerini söyledi.

Mücadelede halkın desteğinin çok önemli olduğuna işaret eden Dinç, bağımlılık endüstrisi nasıl her sokağa, her mahalleye girdiyse kendilerinin de "bağımsızlığın temsilcisi" insanlar olarak her sokağa ve her mahalleye gireceğini, daha fazla gayret göstereceğini belirtti.

Dinç, Kütahya'da 504 kişinin Yeşilay Danışma Merkezinden destek aldığını sözlerine ekledi.