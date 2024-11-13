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        Aizanoi'nin "Indiana Jones"u turistlere antik kenti tanıtıyor

        MUHARREM CİN - Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde 5 bin yıllık geçmişe sahip Aizanoi Antik Kenti'nde kazı ekibinde arkeolog olarak görev yapan Ege Özcebe, Hollywood karakteri "Indiana Jones"tan esinlenerek giydiği kıyafetleriyle dikkati çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 11:53 Güncelleme: 13.11.2024 - 11:53
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        Aizanoi'nin "Indiana Jones"u turistlere antik kenti tanıtıyor
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        MUHARREM CİN - Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde 5 bin yıllık geçmişe sahip Aizanoi Antik Kenti'nde kazı ekibinde arkeolog olarak görev yapan Ege Özcebe, Hollywood karakteri "Indiana Jones"tan esinlenerek giydiği kıyafetleriyle dikkati çekiyor.

        ABD'li ünlü aktör Harrison Ford'un film serisinde canlandırdığı "Indiana Jones" karakterinden ilham alarak arkeolog olan Denizlili 31 yaşındaki Özcebe, Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümünden mezun olduktan sonra aynı üniversitede yüksek lisans yaptı.

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) doktora eğitimine devam eden Özcebe, 2018 yılından bu yana Aizanoi'de kazı görevinin yanı sıra yerli ve yabancı turistlere Roma İmparatorluğu'ndan kalma eserlerin yer aldığı antik kenti tanıtıyor.

        Ege Özcebe, AA muhabirine, DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun'un başkanlığında devam eden kazıdaki görevi sırasında araştırma konularıyla ilgili çalışmalarını da sürdürdüğünü söyledi.

        Dedesi tarih öğretmeni olduğu için tarih ve coğrafyaya küçük yaşlardan itibaren ilgi duyduğunu belirten Özcebe, "Harrison Ford'un canlandırdığı filmdeki 'Indiana Jones' benim çocukluk kahramanım. Ondan ilham alarak arkeolog olmaya karar verdim. İnsan bu filmlere öykünüyor." dedi.

        Maceracı, akademisyen ve arkeolog "Indiana Jones"un tüm filmlerini defalarca izlediğini dile getiren Özcebe, "Ben de Indiana Jones gibi olsam", "Arkeolog olmak acaba nasıl bir şey?" diye hep merak ettiğini anlattı.

        - "Kıyafetler rahat, hiçbir şekilde başıma güneş geçmiyor"

        Özcebe, arkeolog olduktan sonra "Indiana Jones"un giydiğine benze kıyafetlerle mesleğini icra ettiğini dile getirdi.

        Bu kıyafetlerin mesleğine uygun, rahat giysiler olduğunu vurgulayan Özcebe, şöyle devam etti:

        "Günümüzde birçok meslektaşım arazide daha rahat gezebileceği outdoor ya da spor kıyafetlerini tercih ediyor. Ben de Indiana Jones'un kıyafetlerini benimseyerek giydim. Bu meslekte en kullanışlı kıyafet buymuş. Kıyafetler rahat, hiçbir şekilde başıma güneş geçmiyor. Renkleri nedeniyle tozlar da belli olmuyor. Terlemeyi engelliyor. Dolayısıyla bu imajın ne kadar sağlıklı ve doğru seçim olduğunu kullanmaya başladıktan sonra anladım. Bu kıyafetleri çok benimsedim, tam bir arkeolog kıyafeti."

        Özcebe, pantolon, gömlek ve montu kendisinin aldığını, şapkayı ise bir arkadaşının hediye ettiğini belirtti.

        Bu kıyafetlerin hayatının ve mesleğinin bir parçası haline geldiğini ifade eden Özcebe, "Antik kente gelen turistler beni görünce hemen kendi aralarındaki 'Indiana Jones' fısıldaşmalarını duyuyorum. Dikkatlice inceliyorlar. Gözler sürekli üstümde oluyor. Bazen fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor. Çok ilgiyle karşılaşıyorum." diye konuştu.

        Ege Özcebe, yaptığı araştırmalarda, dünyanın birçok yerinde "Indiana Jones"tan esinlenerek arkeolojiye yönelenler olduğunu öğrendiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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