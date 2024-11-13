Aizanoi'nin "Indiana Jones"u turistlere antik kenti tanıtıyor

MUHARREM CİN - Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde 5 bin yıllık geçmişe sahip Aizanoi Antik Kenti'nde kazı ekibinde arkeolog olarak görev yapan Ege Özcebe, Hollywood karakteri "Indiana Jones"tan esinlenerek giydiği kıyafetleriyle dikkati çekiyor.

ABD'li ünlü aktör Harrison Ford'un film serisinde canlandırdığı "Indiana Jones" karakterinden ilham alarak arkeolog olan Denizlili 31 yaşındaki Özcebe, Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümünden mezun olduktan sonra aynı üniversitede yüksek lisans yaptı.

Dedesi tarih öğretmeni olduğu için tarih ve coğrafyaya küçük yaşlardan itibaren ilgi duyduğunu belirten Özcebe, "Harrison Ford'un canlandırdığı filmdeki 'Indiana Jones' benim çocukluk kahramanım. Ondan ilham alarak arkeolog olmaya karar verdim. İnsan bu filmlere öykünüyor." dedi.

Maceracı, akademisyen ve arkeolog "Indiana Jones"un tüm filmlerini defalarca izlediğini dile getiren Özcebe, "Ben de Indiana Jones gibi olsam", "Arkeolog olmak acaba nasıl bir şey?" diye hep merak ettiğini anlattı.