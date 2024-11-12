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        Su kanalına düşen otomobilin sürücüsünü itfaiyeciler kurtardı

        KÜTAHYA'da, otomobil yol kenarındaki su kanalına düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 11:05 Güncelleme: 12.11.2024 - 11:10
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        Su kanalına düşen otomobilin sürücüsünü itfaiyeciler kurtardı
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        KÜTAHYA'da, otomobil yol kenarındaki su kanalına düştü. Takla atan araçta sıkışan sürücü Y.E.B. (20), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaza, saat 00.30 sıralarında, Bölücek Mahallesi Kanal Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Hekim Sinan Şair Şeyhi Caddesi yönünde ilerlerken Y.E.B.’nin kontrolünü kaybettiği 34 DKS 913 plakalı otomobil, yol kenarındaki su kanalına düştü. Takla atarak yan yatan otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin yarım saatlik çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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