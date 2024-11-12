Su kanalına düşen otomobilin sürücüsünü itfaiyeciler kurtardı

Kaza, saat 00.30 sıralarında, Bölücek Mahallesi Kanal Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Hekim Sinan Şair Şeyhi Caddesi yönünde ilerlerken Y.E.B.’nin kontrolünü kaybettiği 34 DKS 913 plakalı otomobil, yol kenarındaki su kanalına düştü. Takla atarak yan yatan otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin yarım saatlik çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındı.

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