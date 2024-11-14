Kütahya'da, "2024 Macar-Türk Kültür Yılı" dolayısıyla sergi ve sempozyum düzenlendi

Kütahya'da, "Yüzyıllık Dostluk ve İşbirliği" temasıyla düzenlenen "2024 Macar-Türk Kültür Yılı" etkinlikleri çerçevesinde Türk ve Macar sanatçılarının eserlerinin yer aldığı sergi ve sempozyum gerçekleştirildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen sergi ve sempozyuma Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Macaristan Fahri Konsolosu İsmet Güral, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Belediye Başkan Yardımcısı Kemalettin Ekici, akademisyenler, sanatçılar ve davetliler katıldı.

Rektörlük binasında 29 Macar sanatçı ve akademisyenin 41, Kütahyalı sanatçı ve akademisyenlerin ise 60 eserinin yer aldığı çini ve resim sergisinin açılışı ile başlayan programda Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak konuşma yaptı.

Kızıltoprak, Türk-Macar dostluğunun tarihin sayfalarına sığmayacak kadar derin bir geçmişinin olduğunu belirterek şunları söyledi: