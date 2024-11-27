Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Kasap'ın vefat eden babasının cenazesi defnedildi

Kasap'ın cenaze törenine yakınlarının yanı sıra Kütahya Valisi Musa Işın, Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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