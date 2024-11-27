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        Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Kasap'ın vefat eden babasının cenazesi defnedildi

        Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, kalp krizi sonucu 88 yaşında vefat eden babası Ethem Kasap, toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 15:12 Güncelleme: 27.11.2024 - 15:24
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        Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Kasap'ın vefat eden babasının cenazesi defnedildi
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        Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, kalp krizi sonucu 88 yaşında vefat eden babası Ethem Kasap, toprağa verildi.

        Ethem Kasap için tarihi Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. İl Müftüsü İrfan Açık'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Kasap'ın cenazesi Evliya Çelebi Mezarlığı'na defnedildi.

        Kasap'ın cenaze törenine yakınlarının yanı sıra Kütahya Valisi Musa Işın, Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Protokol üyeleri ile vatandaşlar, milletvekili Kasap'a taziyelerini iletti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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