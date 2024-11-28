Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Kütahya'da öğrencilerle bir araya geldi:

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, "Çok şükür büyük bir ivme içindeyiz. Sanayi teknolojilerinde, savunma sanayinde, ekonomide, ticarette, siyasette, kültürde, sanatta, ilimde, her alanda büyük bir ivmenin atılımındayız. Ama hala gitmemiz gereken çok büyük mesafeler var." dedi.

Çam, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda 2024-2025 Akademik Yılı açılış dersinde "Dünyada ve Türkiye'de Kamu Diplomasisi" konulu konferans verdi.

Kamu, kültürel, insani yardımlar diplomasileri gibi ifadelerin aslında iyi niyetlerle kullanılmaya gayret edilse de bazı ülkelerin bunları başkalarının hayrına kullandığını anlatan Çam, şöyle devam etti:

"Başkalarını bu manada etkilemek ve etki altında bırakarak ekonomik, ticari, siyasi gücünü, nüfusunu arttırma potansiyeli olarak değerlendiriyor. Dolayısıyla samimiyetle yaklaşmaya çalıştığınız, gayret gösterdiğiniz pek çok şey aslında yıllardır yürütülen, çok ince stratejilerinin bir parçası olarak da sadece güncelleniyor, yenileniyor. Yani önümüzde verilen ürünü tüketmeye başlamadan önce bunun ne için kullanıldığını, ne yapıldığını ve bir şekilde tefekkür etmemiz gerekiyor. Ya da bizim üretmemiz gerekiyor. Yeni üretimden, yeni ifadeler, yaşam tarzımıza, kültürümüze, medeniyetimize, tarihimize uygun ürünleri geliştirebilmemiz gerekiyor."