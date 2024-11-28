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        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Kütahya'da öğrencilerle bir araya geldi:

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, "Çok şükür büyük bir ivme içindeyiz. Sanayi teknolojilerinde, savunma sanayinde, ekonomide, ticarette, siyasette, kültürde, sanatta, ilimde, her alanda büyük bir ivmenin atılımındayız. Ama hala gitmemiz gereken çok büyük mesafeler var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 18:50 Güncelleme: 28.11.2024 - 19:00
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        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Kütahya'da öğrencilerle bir araya geldi:
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        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, "Çok şükür büyük bir ivme içindeyiz. Sanayi teknolojilerinde, savunma sanayinde, ekonomide, ticarette, siyasette, kültürde, sanatta, ilimde, her alanda büyük bir ivmenin atılımındayız. Ama hala gitmemiz gereken çok büyük mesafeler var." dedi.

        Çam, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda 2024-2025 Akademik Yılı açılış dersinde "Dünyada ve Türkiye'de Kamu Diplomasisi" konulu konferans verdi.

        Kamu, kültürel, insani yardımlar diplomasileri gibi ifadelerin aslında iyi niyetlerle kullanılmaya gayret edilse de bazı ülkelerin bunları başkalarının hayrına kullandığını anlatan Çam, şöyle devam etti:

        "Başkalarını bu manada etkilemek ve etki altında bırakarak ekonomik, ticari, siyasi gücünü, nüfusunu arttırma potansiyeli olarak değerlendiriyor. Dolayısıyla samimiyetle yaklaşmaya çalıştığınız, gayret gösterdiğiniz pek çok şey aslında yıllardır yürütülen, çok ince stratejilerinin bir parçası olarak da sadece güncelleniyor, yenileniyor. Yani önümüzde verilen ürünü tüketmeye başlamadan önce bunun ne için kullanıldığını, ne yapıldığını ve bir şekilde tefekkür etmemiz gerekiyor. Ya da bizim üretmemiz gerekiyor. Yeni üretimden, yeni ifadeler, yaşam tarzımıza, kültürümüze, medeniyetimize, tarihimize uygun ürünleri geliştirebilmemiz gerekiyor."

        Türkiye'nin yurt dışı yardım diplomasine de değinen Çam, dünyada insani yardımlar konusunda Türkiye'nin kurumlarıyla birlikte çok büyük atılımlar yaptığını, arka arkaya insani yardımlar konusunda hem bütçe olarak hem de milli gelire oranla dünya birincisi ya da ikincisi olduğunu ifade etti.

        Türkiye'nin her ülkede baş tacı edildiğini vurgulayan Çam, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Dış ticaretteki büyümemiz, Afrika'da genişlememiz, Balkanlar'da, Orta Asya'da, Latin Amerika'da, beş kıtada her alanda nüfus alanımızın artmasını bir şekilde bekliyorduk. Biz bunları bugün yapmadık. Yani geçmişimizden bugüne bakıldığında bir vakıf medeniyetimiz, tasadduk medeniyetimiz, vakfetme, paylaşma, bölüşme kültürümüzün bir parçası olarak yapmanın samimiyetiyle yapıldı ve Türkiye her zaman bu manada riskli bir ülke olarak görülmedi. Hangi ülkeye gitmişse baş tacı edildi."

        Gelinen noktalara kolay ulaşılmadığını ve gidilecek daha çok yolun olduğunu da dile getiren Çam, "Çok şükür büyük bir ivme içindeyiz. Sanayi teknolojilerinde, savunma sanayinde, ekonomide, ticarette, siyasette, kültürde, sanatta, ilimde, her alanda büyük bir ivmenin atılımındayız. Ama hala gitmemiz gereken çok büyük mesafeler var." ifadelerini kullandı.

        DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak da üniversite ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

        Konuşmaların ardından Kütahyalı iş insanı, Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Güral'a DPÜ Rektörü Kızıltoprak tarafından "fahri doktora" ünvanı verildi. Kızıltoprak tarafından Güral'a cübbesi giydirilerek belge takdimi yapıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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