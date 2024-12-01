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        Kütahya Şehir Hastanesinde "Fıtık Cerrahi Günleri" etkinliği gerçekleşti

        Kütahya Şehir Hastanesinde, Türk Cerrahi Derneği (TCD) tarafından "Fıtık Cerrahi Günleri" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 12:01 Güncelleme: 01.12.2024 - 12:01
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        Kütahya Şehir Hastanesinde "Fıtık Cerrahi Günleri" etkinliği gerçekleşti
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        Kütahya Şehir Hastanesinde, Türk Cerrahi Derneği (TCD) tarafından "Fıtık Cerrahi Günleri" etkinliği düzenlendi.

        TCD Başkanı Prof. Dr. Ahmet Serdar Karaca, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) ev sahipliğinde gerçekleşen programda yaptığı konuşmada, Kütahya'da bu etkinliği düzenlemenin çok değerli olduğunu belirtti.

        Karaca, etkinliğe ev sahipliği yapan KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin’e teşekkür etti.

        KSBÜ ve Genel Cerrahi Kliniği hakkında bilgiler veren KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Tekin ise, "Cerrahi kliniğimizde güçlü bir kadro bulunuyor ve ülkemizde yapılan cerrahi girişimler bu kliniğimizde yapılıyor. İleri endoskopi işlemleri de en yakın zamanda yapılacak. Vatandaşlarımızın her türlü sağlık hizmeti alması açısından yoğun bir şekilde çalışıyoruz." dedi.

        Programda, "cerrahiye giriş", "video eşliğinde cerrahi teknikler" ve "canlı cerrahi" uygulaması konuları ele alındı.

        Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezgin Zeren ile akademisyenler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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