Kütahya Şehir Hastanesinde "Fıtık Cerrahi Günleri" etkinliği gerçekleşti

Kütahya Şehir Hastanesinde, Türk Cerrahi Derneği (TCD) tarafından "Fıtık Cerrahi Günleri" etkinliği düzenlendi.

TCD Başkanı Prof. Dr. Ahmet Serdar Karaca, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) ev sahipliğinde gerçekleşen programda yaptığı konuşmada, Kütahya'da bu etkinliği düzenlemenin çok değerli olduğunu belirtti.

Karaca, etkinliğe ev sahipliği yapan KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin’e teşekkür etti.

KSBÜ ve Genel Cerrahi Kliniği hakkında bilgiler veren KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Tekin ise, "Cerrahi kliniğimizde güçlü bir kadro bulunuyor ve ülkemizde yapılan cerrahi girişimler bu kliniğimizde yapılıyor. İleri endoskopi işlemleri de en yakın zamanda yapılacak. Vatandaşlarımızın her türlü sağlık hizmeti alması açısından yoğun bir şekilde çalışıyoruz." dedi.