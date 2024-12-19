Kütahya'da sosyal medyadaki canlı yayında uyuşturucu kullanan şüpheli yakalandı

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adrese baskın yaptı.

Evliya Çelebi Mahallesi'nde ikamet ettiği belirlenen Ö.G, bir sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı canlı yayın sırasında sentetik uyuşturucu kullandı.

Kütahya'da bir sosyal medya platformundan yaptığı canlı yayında uyuşturucu kullanan şüpheli gözaltına alındı.

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