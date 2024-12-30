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        Kütahya'daki Domaniç Dağları beyaza büründü

        Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan, oksijen zenginliğiyle bilinen ve karla kaplanan Domaniç Dağları, dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 15:20 Güncelleme: 30.12.2024 - 15:26
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        Kütahya'daki Domaniç Dağları beyaza büründü
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        Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan, oksijen zenginliğiyle bilinen ve karla kaplanan Domaniç Dağları, dronla görüntülendi.

        Büyük bölümü ormanlarla kaplı Kütahya'nın doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Domaniç'te yüksek kesimler, üç gündür etkisini gösteren kar yağışıyla beyaz örtüye büründü.

        İnegöl-Domaniç kara yolunun geçtiği Kocayayla mevkisinde kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaştı.

        Domaniç Dağları'nda kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu. Beyaza bürünen bölge, dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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