Kütahya'daki Domaniç Dağları beyaza büründü
Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan, oksijen zenginliğiyle bilinen ve karla kaplanan Domaniç Dağları, dronla görüntülendi.
Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan, oksijen zenginliğiyle bilinen ve karla kaplanan Domaniç Dağları, dronla görüntülendi.
Büyük bölümü ormanlarla kaplı Kütahya'nın doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Domaniç'te yüksek kesimler, üç gündür etkisini gösteren kar yağışıyla beyaz örtüye büründü.
İnegöl-Domaniç kara yolunun geçtiği Kocayayla mevkisinde kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaştı.
Domaniç Dağları'nda kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu. Beyaza bürünen bölge, dronla görüntülendi.
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