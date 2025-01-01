Kütahya'da polis yılbaşı denetimleri gerçekleştiridi

Denetimlerde başta alkollü araç kullanmak ve kural ihlali gerçekleştiren 89 araç sürücüsüne 319 bin 641 lira idari para cezası uygulandı.

Çalışmalar sonucunda hakkında yakalama kararı bulunan 4 şüpheli gözaltına alınırken, kayıp başvurusu yapılan bir kişi de bulundu. Yaşı küçük kişi bulunduran bir içkili mekan hakkında da işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında il genelinde gerçekleştirdiği çalışmalarda 9 bin 436 kişinin GBT'si sorgulandı. Bin 689 araç, 195 işyeri, 32 metruk bina, 82 park, 11 oyun salonu denetlendi.

Kütahya'da yılbaşı nedeniyle yapılan polis denetimlerinde, 9 bin 436 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

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