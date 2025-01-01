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        Kütahya'da polis yılbaşı denetimleri gerçekleştiridi

        Kütahya'da yılbaşı nedeniyle yapılan polis denetimlerinde, 9 bin 436 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 16:03 Güncelleme: 01.01.2025 - 16:07
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        Kütahya'da polis yılbaşı denetimleri gerçekleştiridi
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        Kütahya'da yılbaşı nedeniyle yapılan polis denetimlerinde, 9 bin 436 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında il genelinde gerçekleştirdiği çalışmalarda 9 bin 436 kişinin GBT'si sorgulandı. Bin 689 araç, 195 işyeri, 32 metruk bina, 82 park, 11 oyun salonu denetlendi.

        Çalışmalar sonucunda hakkında yakalama kararı bulunan 4 şüpheli gözaltına alınırken, kayıp başvurusu yapılan bir kişi de bulundu. Yaşı küçük kişi bulunduran bir içkili mekan hakkında da işlem başlatıldı.

        Denetimlerde başta alkollü araç kullanmak ve kural ihlali gerçekleştiren 89 araç sürücüsüne 319 bin 641 lira idari para cezası uygulandı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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