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        Gediz SGM Müdürü Kütahya'daki trafik kazasında hayatını kaybetti

        Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında, Gediz Sosyal Güvenlik Merkezi (SGM) Müdürü Celalettin Ateş hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 13:40 Güncelleme: 06.01.2025 - 13:48
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        Gediz SGM Müdürü Kütahya'daki trafik kazasında hayatını kaybetti
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        Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında, Gediz Sosyal Güvenlik Merkezi (SGM) Müdürü Celalettin Ateş hayatını kaybetti.

        Gediz SGM Müdürü Ateş'in (59) kullandığı 11 UC 511 plakalı otomobil, Kütahya - Çavdarhisar kara yolunun 26. kilometresinde, yol kenarındaki 20 metrelik şarampole savruldu.

        Yoldan geçen bir tır şoförünün kazayı fark etmesi ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Ateş'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Celalettin Ateş'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

        Ateş'in, Gediz'deki işine gitmek için Bilecik'in Bozüyük ilçesinden yola çıktığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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