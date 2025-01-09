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        AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'nın kongre hazırlıkları sürüyor

        AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, partisinin 8. Olağan İl Kongresi'nin 11 Ocak'ta yapılacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 13:15 Güncelleme: 09.01.2025 - 13:36
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        AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'nın kongre hazırlıkları sürüyor
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        AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, partisinin 8. Olağan İl Kongresi'nin 11 Ocak'ta yapılacağını bildirdi.

        Önsay, düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 2,5 yıllık görev sürecini değerlendirdi.

        Kongreye tek adayla gidileceğini beliren Önsay, şöyle konuştu:

        "11 Ocak Cumartesi günü Yeni Spor Salonu'nda 8. Olağan İl Kongremizi gerçekleştireceğiz. AK Partide bu seçimler bayrak yarışıdır. İl Başkanı olarak aday gösterilen önceki dönem milletvekillerimizden Ceyda Çetin Erenler de bu bayrağı daha ileriye taşıyacaktır."

        Önsay, kongreye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur'un katılmasının beklendiğini sözlerine ekledi.

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