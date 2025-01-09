AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'nın kongre hazırlıkları sürüyor

"11 Ocak Cumartesi günü Yeni Spor Salonu'nda 8. Olağan İl Kongremizi gerçekleştireceğiz. AK Partide bu seçimler bayrak yarışıdır. İl Başkanı olarak aday gösterilen önceki dönem milletvekillerimizden Ceyda Çetin Erenler de bu bayrağı daha ileriye taşıyacaktır."

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