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        Kütahya Gazeteciler Birliği Başkanı Kocaçay'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

        Kütahya Gazeteciler Birliği Başkanı Cavit Kocaçay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 17:11 Güncelleme: 09.01.2025 - 17:13
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        Kütahya Gazeteciler Birliği Başkanı Kocaçay'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
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        Kütahya Gazeteciler Birliği Başkanı Cavit Kocaçay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kocaçay, mesajında, günümüz teknolojisinin gazetecilik mesleğine büyük katkılar sağlasa da kontrolsüz olan sosyal medya mecralarının mesleğe çeşitli zorluklar yaşattığını bildirdi.

        Basın mensuplarının sorumluluk bilinciyle görev yaptığını belirten Kocaçay, şunları kaydetti:

        "Gazeteciler olarak bu mesleğe emek veriyoruz. Bize gelen her bilgiyi resmi kaynaklardan teyit ederek yayınlıyoruz. Çünkü bizlerin gerek şahsi, gerekse temsil ettiğimiz medya kuruluşlarının yasal sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumlulukların yanı sıra sahada aktif çalışan tüm gazeteci arkadaşlarımızın birçoğunda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen basın kartları ya da temsil ettiği medya kuruluşu tarafından verilen basın kartları bulunmaktadır. Her birimiz yasal sorumluluklarımızın farkında olarak ciddiyetle işimizi yapıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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