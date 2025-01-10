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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yenigün, Kütahya'da sertifika töreninde konuştu:

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, "Kadınların sanayi sektöründe daha fazla yer alabilmesi için eğitimden istihdama kadar her aşamada özel politikalar geliştiriyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 18:36 Güncelleme: 10.01.2025 - 19:03
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yenigün, Kütahya'da sertifika töreninde konuştu:
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, "Kadınların sanayi sektöründe daha fazla yer alabilmesi için eğitimden istihdama kadar her aşamada özel politikalar geliştiriyoruz." dedi.

        Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KUTSO) düzenlenen "Kadın Kaynakçı Yetiştirme Projesi Sertifika Töreni"ne katılan Yenigün, proje kapsamında hayallerini gerçeğe dönüştürme cesareti gösteren kadınları tebrik etti.

        Yenigün, bu projenin sadece bir mesleki eğitim çalışması olmadığını, aynı zamanda kadın-erkek eşitliği yolunda atılan güçlü bir adım olduğunu belirterek şöyle konuştu:

        "Kadınların ekonomik hayata aktif katılımını artırma mücadelesinde önemli bir dönüm noktasıdır bu. Bugün sertifika alan kardeşlerimiz, kadınların iş hayatında, üretimde ve sanayide ne kadar güçlü ve kararlı bir şekilde yer alabildiklerinin somut bir göstergesidir. Kadınların her sektörde var olabileceğini ve başarılı olabileceğini bir kez daha kanıtlayan bu projeyi hayata geçiren Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası ve İstanbul Gedik Üniversitesi başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum."

        Yenigün, bir kadının ekonomik hayatta güçlenmesinin sadece kendisini değil, ailesini, çevresini ve toplumun tamamını güçlendireceğini vurguladı.

        - "Kadınlar için özel politikalar geliştiriyoruz"

        Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile kadınları hayatın her alanında güçlendirecek adımlar attıklarını belirten Yenigün, "Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, kadın girişimcilerin desteklenmesi, finansal okuryazarlık eğitimleri ve teknolojiye erişim imkanlarının artırılmasıyla kadınların ekonomik bağımsızlıklarını sağlamalarına katkı sunuyoruz. Kadınların sanayi sektöründe daha fazla yer alabilmesi için eğitimden istihdama kadar her aşamada özel politikalar geliştiriyoruz." dedi.

        - "Kadının iş gücüne katılma ve istihdamını yükseltmeyi hedefliyoruz"

        Sanattan siyasete, sanayiden finansa, eğitimden sağlığa her alanda aktif rol alan kadınlarla birlikte güçlenen bir Türkiye olduğunu dile getiren Yenigün, şunları söyledi:

        "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu konuda gösterdiği hassasiyetle özellikle kadın istihdamının artmasında çok önemli bir yol katettik. 12. Kalkınma Planı'mızda yer aldığı gibi 2028 yılı sonuna kadar kadın iş gücüne katılma oranını yüzde 40,1'e, kadın istihdam oranını ise yüzde 36,2'ye yükseltmeyi hedefliyoruz. Atılan güçlü adımlarla, 2002 yılında yüzde 27,9 olan kadının iş gücüne katılım oranını yüzde 37,8'e, yüzde 25,3 olan kadın istihdam oranını ise yüzde 33,2'ye yükselttik. Kadınların sanayi sektöründe aktif bir rolle yer almasının üretimi artırmanın yanı sıra sektörde yenilikçi çözümlerin geliştirilmesine zemin hazırlayacağına inanıyoruz. İşte bu potansiyeli harekete geçirmek için çeşitli teşvik ve destek mekanizmalarını hayata geçiriyoruz."

        Yenigün, Bakanlık olarak Kadınlara Yönelik Yapay Zeka ve Veri Bilimi Geliştirme Programı ile onların yeteneklerini geliştirmelerine destek olduklarını ifade etti.

        - "Ev Temelli Bakım Hizmet Modeli'ni hayata geçiriyoruz"

        Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi ile genç kızlara yeteneklerini keşfetmeleri ve güzel bir gelecek inşa etmeleri için burs, staj ve mentörlük hizmetleri sunduklarını dile getiren Yenigün, "Bunun yanı sıra kadınların iş gücüne katılımını artırmak amacıyla, esnek çalışma modellerini yaygınlaştırmayı ve çocuk bakımına yönelik hizmetleri artırmayı hedefliyoruz. Kadınların ev ve iş hayatı arasında tercih yapmak zorunda kalmamaları için UNICEF ile işbirliğinde erken çocukluk döneminde bakım hizmeti veren kişilere yönelik Ev Temelli Bakım Hizmet Modeli'ni hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

        Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de kadınlara yönelik projelere her zaman destek verdiklerini söyledi.

        KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat da bu projenin bir başlangıç olduğunu, daha fazla kadının teknik alanda ve sanayi alanlarında yer almasını sağlamak için yeni projeler geliştirmeye devam edeceklerini dile getirdi.

        Programın sonunda "Kadın Kaynakçı Yetiştirme Projesi" kapsamındaki kursu başarıyla tamamlayan kadınlara sertifikaları verildi.

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