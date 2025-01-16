Kütahya'da villada çıkan yangın söndürüldü

Alevleri görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hamidiye Mahallesi Tutan Sokak'ta T.I'ya ait iki katlı villada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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