Kütahya'da villada çıkan yangın söndürüldü
Kütahya'da lüks bir villada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kütahya'da lüks bir villada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hamidiye Mahallesi Tutan Sokak'ta T.I'ya ait iki katlı villada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kütahya Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu söndürüldü.
Elektronik eşyalardan çıktığı değerlendirilen yangın nedeniyle binanın büyük kısmında hasar oluştu.
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