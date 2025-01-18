Kütahyalı berber, çocukken hayranı olduğu gemilerin ahşap maketlerini yapıyor

MUHARREM CİN - Kütahya'da berber Ali İnce, mesleğinin yanı sıra iş yerinde kurduğu atölyesinde ahşap malzemelerle, çocukluğundan beri ilgi gösterdiği gemilerin maketlerini yapıyor.

Bahçelievler Mahallesi'nde dedelerinden kalan berberlik mesleğini ağabeyi ile üçüncü kuşak olarak devam ettiren 38 yaşındaki İnce, 16 yıl önce başladığı sanatını geliştirerek, iş yerinin bir köşesinde oluşturduğu atölyede ahşaptan maket gemiler yapmayı sürdürüyor.

İnce, AA muhabirine, çocukluğundan beri ahşap sanatına ilgisi olduğunu söyledi.

Ev maketleri yaparak başladığı sanatını geliştirerek 20'li yaşlarda gemi maketleri yapmaya başladığını belirten İnce, "Kütahya'da da deniz olmadığı için gemileri göremiyordum. Çocukken televizyonda gördüğüm denizlerdeki gemilere büyük hayranlığım vardı. Bu ilgimden dolayı ev maketleri yapmayı bırakıp ahşaptan gemi maketleri yapmaya başladım." dedi.

İnce, gemi fotoğraflarına bakarak aynı şekilde maketlerini yaptığını, yapım aşamasının 3 ile 10 gün arasında değiştiğini dile getirdi.

- "Bugüne kadar yaklaşık 5 bin gemi maketi yaptım"

Berber dükkanında boş zamanlarını sosyal medyada geçirmek yerine sanatını icra ettiğini anlatan İnce, şöyle konuştu:

"Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Maket yapmak zihinsel yorgunluğumu alıyor. Yaptığım eserleri aynı zamanda berber dükkanımda sergiliyorum. Gelenler beğeniyor ve yoğun ilgi gösteriyor. Bugüne kadar yaklaşık 5 bin gemi maketi yaptım. Bunların bir kısmını sattım, bir kısmını hediye ettim."

Ahşaptan gemi maketi yapmanın dikkat gerektiren bir sanat olduğunu belirten İnce, büyük maketleri yapmanın kolay, küçük maketleri yapmanın ince işçilikten dolayı zor olduğunu vurguladı.

- "Fuarlarda, yaptığım gemi maketleri sergilendi"

İnce, gemi maketlerini internet üzerinden sattığını dile getirerek, "İnternetten Türkiye'nin birçok şehrine gemi maketi sattım. Buradan alıp yurt dışına götürenler oldu. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nden ilgi çok fazla. Özel sipariş üzerine Artvin takası yaptım. Fuarlarda, yaptığım gemi maketleri sergilendi. İnşallah gemi maketlerinden oluşan kişisel bir sergi de açmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.