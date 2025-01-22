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        Kütahya'da 27 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Kütahya'da "cinsel taciz", "hırsızlık", "dolandırıcılık" gibi suçlardan hakkında 27 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 14:34 Güncelleme: 22.01.2025 - 14:34
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        Kütahya'da 27 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        Kütahya'da "cinsel taciz”, “hırsızlık”, “dolandırıcılık” gibi suçlardan hakkında 27 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik Saray Mahallesi Lise Caddesi’nde çalışma yaptı.

        Ekiplerin yaptıkları çalışmalar kapsamında, Orhan İ’nın (50) Genel Bilgi Toplama sorgusunda, hakkında 27 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü olduğunu belirlendi.

        “Hırsızlık”, “hakaret”, “kasten yaralama”, “dolandırıcılık” ve “cinsel taciz” suçlarından 11 suç kaydı bulunan Orhan İ, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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