Kütahya'da 27 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Ekiplerin yaptıkları çalışmalar kapsamında, Orhan İ’nın (50) Genel Bilgi Toplama sorgusunda, hakkında 27 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü olduğunu belirlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.