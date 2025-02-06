Kütahya'da evde çıkan yangında Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti

Tamamen yanması sonucu kullanılamaz hale gelen eve giren ekipler, burada ikamet eden Tolu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Tavşanlı ve Balıköy belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Alevleri görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Balıköy beldesinde 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mehmet Tolu'nun yalnız ikamet ettiği iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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