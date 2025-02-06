Kütahya'da 6 Şubat'taki depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
Kütahya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için anma programları düzenlendi.
Kütahya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için anma programları düzenlendi.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce Ulu Cami'de öğle namazı öncesi düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu.
İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, depremde hayatlarını kaybedenler için dua etti.
Programda vatandaşlara tatlı ikram edildi.
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