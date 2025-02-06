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        Kütahya'da 6 Şubat'taki depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

        Kütahya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için anma programları düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 14:42 Güncelleme: 06.02.2025 - 15:16
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        Kütahya'da 6 Şubat'taki depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
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        Kütahya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için anma programları düzenlendi.

        Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce Ulu Cami'de öğle namazı öncesi düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu.

        İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, depremde hayatlarını kaybedenler için dua etti.

        Programda vatandaşlara tatlı ikram edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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