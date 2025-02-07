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        Kütahya'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 02:27 Güncelleme: 07.02.2025 - 02:36
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        Kütahya'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
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        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Tunçbilek Beldesi'nde A.G. (66) yönetimindeki 43 AFN 325 plakalı işçi midibüsü, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, F.D. (41), S.T. (41) ve K.A. (31) yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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