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        Kütahya'daki Topuk Yaylası Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı

        Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki Topuk Yaylası Tabiat Parkı'nda, kar yağışı sonrası ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 21:04 Güncelleme: 09.02.2025 - 21:04
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        Kütahya'daki Topuk Yaylası Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı
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        Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki Topuk Yaylası Tabiat Parkı'nda, kar yağışı sonrası ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

        Büyük bölümü ormanlarla kaplı Kütahya'nın doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Domaniç'te yüksek kesimler, dört gündür etkisini aralıklarla sürdüren karın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

        İlçedeki Topuk Yaylası Tabiat Parkı, kar yağışı sonrası hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.

        İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta, Domaniç Dağı'nda bulunan parkta, Eskişehir, Bursa ve çevre illerden gelen ziyaretçiler, yoğunluk oluşturdu.

        Ziyaretçiler, beyaz örtüyle kaplanan tabiat parkında yüzeyi buz tutmuş Palazoğlu Göleti'nin çevresinde yürüyüş ve piknik yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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