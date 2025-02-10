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        Kütahya'da iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü

        Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yangın çıkan ev, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 12:34 Güncelleme: 10.02.2025 - 12:43
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        Kütahya'da iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü
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        Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yangın çıkan ev, kullanılamaz hale geldi.

        Güldüren Köyü'nde Mehmet Ali Öztürk'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Ahırda bulunan büyükbaş hayvanın da telef olduğu yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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