Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da yüzüncü kez kan veren doktor kan bağışının önemine dikkati çekti

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Kerem Keskin, 100. kez verdiği kanla, kan bağışının önemini vurguladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 19:40 Güncelleme: 13.02.2025 - 19:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da yüzüncü kez kan veren doktor kan bağışının önemine dikkati çekti
        ABONE OL

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Kerem Keskin, 100. kez verdiği kanla, kan bağışının önemini vurguladı.

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Doc. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesinde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Kerem Keskin, Tavşanlı Meydanı’nda kurulan Kızılay Kan Bağış Merkezi'nde 100. kez kan bağışında bulundu.

        Keskin, kan verme işleminin ardından gazetecilere, 18 yaşından beri, 22 yıldır düzenli olarak kan bağışında bulunduğunu belirtti.

        Toplumu bu konuda bilinçlendirmek için çağrıda bulunan Keskin, "Kan bağışı, hayatta belki de en önemli gerçeklerden biridir. Bir ülkede afetler, depremler olur ve insanlar refleks olarak kan vermeye gider. Ancak unutmamak lazım ki şu anda binlerce evde bir afet var. Kardiyak nedenlerle, hematolojik nedenlerle veya travma nedeniyle acil kana ihtiyacı olan insanlar var. Bu kan nasıl tedarik edilebilir? Toplum olarak bu konuda duyarlı olmalıyız." dedi.

        Kerem Keskin, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenciyken başladığı bu alışkanlığını, mezun olduktan sonra da sürdürdüğünü vurgulayarak, şunları söyledi:

        "Ankara'da İbni Sina Hastanesine düzenli olarak kan bağışladım. Mezun olduktan sonra da Kızılay bünyesinde bu görevi devam ettirdim. Toplum olarak bu konuda duyarlılığımızı artırmamız lazım. Herkesi empati yapmaya ve kan bağışına davet ediyorum. Kan bağışı yaptığınızda kemik iliğiniz yeni kan üretme şansı bulur. Bu, vücudunuzun kendini yenilemesi için önemli bir fırsattır. Ayrıca, kan bağışı sırasında yapılan taramalarla herhangi bir sağlık sorunu tespit edilirse, bu size bildirilir. Bu da erken teşhis açısından önemlidir. Bu görevi yerine getirmek, hem manevi hem de toplumsal bir sorumluluktur. Herkesin bu konuda duyarlı olması gerekiyor Kan bağışı, en büyük manevi hareketlerden biridir. Bu görevi yerine getirerek, hem kendinize hem de başkalarına yardım etmiş olursunuz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı
        İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        13 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        13 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir
        NATO: Ukrayna'ya NATO üyeliği sözü verilmedi
        NATO: Ukrayna'ya NATO üyeliği sözü verilmedi
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        Taciz davası düştü
        Taciz davası düştü
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki
        Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki
        Deepfake, yaratıcılığın ve güvenliğin iki yüzü
        Deepfake, yaratıcılığın ve güvenliğin iki yüzü
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        G.Saray'dan TFF'ye 46 pozisyon için VAR başvurusu!
        G.Saray'dan TFF'ye 46 pozisyon için VAR başvurusu!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı

        Benzer Haberler

        Kütahya'da karısını tornavidayla yaralayan zanlı yakalandı
        Kütahya'da karısını tornavidayla yaralayan zanlı yakalandı
        Ceset sandılar, cansız manken çıktı
        Ceset sandılar, cansız manken çıktı
        Şizofreni hastası koca, ayrı yaşadığı eşini tornavidayla 18 yerinden yarala...
        Şizofreni hastası koca, ayrı yaşadığı eşini tornavidayla 18 yerinden yarala...
        Kütahya'da sahte içki operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Kütahya'da sahte içki operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Kütahya'da "Spor Her Yerde" projesi tanıtıldı
        Kütahya'da "Spor Her Yerde" projesi tanıtıldı
        Kütahya'da şarampole savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Kütahya'da şarampole savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı