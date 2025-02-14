Kütahya'da öğretmen boğazına yiyecek takılan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı

Çavdar Mahallesi'ndeki Simav Özel Eğitim Uygulama Okulu yemekhanesinde yemek yiyen bir öğrencinin yere düştüğünü ve nefes almakta güçlük çektiğini gören görevliler, çocuğa müdahale etmeye çalıştı.

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