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        Kütahya'da SOGEP projesiyle kaynakçılar sanal gerçeklik ortamında deneyim kazanacak

        Kütahya'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenmeye hak kazanan "Sanal gerçeklik ile kaynakçılık: Gerçekçi deneyimler, kalıcı beceriler" projesinin tanıtımı ve protokol imza töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 16:21 Güncelleme: 19.02.2025 - 16:27
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        Kütahya'da SOGEP projesiyle kaynakçılar sanal gerçeklik ortamında deneyim kazanacak
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        Kütahya'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenmeye hak kazanan "Sanal gerçeklik ile kaynakçılık: Gerçekçi deneyimler, kalıcı beceriler" projesinin tanıtımı ve protokol imza töreni gerçekleştirildi.

        Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (KUTSO) başvuru sahibi olarak yer aldığı, Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER), 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi ve Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ortaklığıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmeye hak kazanan projesi için program düzenlendi.

        KUTSO Başkanı Esin Güral Argat, törende yaptığı konuşmada, son dönemde Türkiye'de birçok sektörde işgücü temininde zorluklar yaşandığını ve yetenek açığının hızla arttığını söyledi.

        Bu durumun hem iş dünyasının hem de politika yapıcıların gündeminde daha fazla yer almaya başladığını dile getiren Argat, şöyle konuştu:

        "Küresel dönüşüm süreci içinde iş dünyasının doğrudan deneyimlediği bu iş gücü ve yetenek açığı sorununa yönelik çözüm içeren projeleri hayata geçirmek hayati bir önem kazanmıştır. Özellikle imalat sektöründe, kaynakçılık gibi teknik becerilere sahip ara eleman ihtiyacı giderek artıyor. Buradaki amacımız ara eleman değil aslında aranan elamanları yetiştirmek. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, ilimizin ve bölgemizin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak, istihdamı artırmak ve sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, 'Sanal gerçeklik ile kaynakçılık: Gerçekçi deneyimler, kalıcı beceriler' projemizi hayata geçirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz."

        Projenin SOGEP kapsamında finanse edileceğini kaydeden Argat, "Projemizin temel amacı, Kütahya'daki 18-35 yaş arası genç işsizlerimizin istihdam edilebilirliğini arttırmak ve kaynakçılık alanındaki nitelikli ara eleman açığını gidermektir. Proje kapsamında, gençlerimize teorik ve pratik eğitimlerin yanı sıra, sanal gerçeklik teknolojisiyle desteklenen modern kaynakçılık eğitimleri de verilecektir." dedi.

        Argat, proje ile gençlerin kalıcı beceriler kazanmasını ve kadınların da iş gücüne katılımını artırmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına proje finansmanı ZAFER Genel Sekreteri Kutlu Eser de bir konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

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