Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da 495 konut kura ile sahiplerini buldu

        Kütahya'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca, 1. Etap Vefa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi tarafından yapımı tamamlanan 495 konutun kura çekimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 17:35 Güncelleme: 21.02.2025 - 18:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da 495 konut kura ile sahiplerini buldu
        ABONE OL

        Kütahya'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca, 1. Etap Vefa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi tarafından yapımı tamamlanan 495 konutun kura çekimi yapıldı.

        Kütahya Valisi Musa Işın, Dumlupınar Spor Salonu'ndaki kura çekiminde, 2002'den bu yana TOKİ tarafından Kütahya'ya 13 bin 878 konutun yapıldığını, bunun için ise 32 milyar 165 milyon lira harcandığını belirtti.

        5 mahallede ciddi bir kentsel dönüşüm ve yapılaşmanın sürdüğünü kaydeden Işın, şöyle konuştu:

        "Ayrıca ilçelerimizde de ihalesi bitmiş, sözleşmeleri yapılmış, yakında inşallah kazma ve kürek vurulacak ve TOKİ bu faaliyetlere başlayacaktır. Şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki ihtiyaç olduğu sürece burada kentsel dönüşüme devam edeceğiz. Yani bugün burada anahtar teslimi yapacağımız, teslim edeceğimiz konutlardan sonra da gerek bu mahallelerimizde ve gerek diğer mahallelerimize konut yapmaya devam edeceğiz. İnsanlarımızın daha sağlıklı bir ortamda yaşaması için devletimiz elinden gelen bütün gayreti gösteriyor."

        AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer de Kütahya'da Osmangazi, Paşam Sultan, Sultanbağı ve Vefa Mahallelerinde kentsel dönüşüm projelerinin devam ettiğini söyledi.

        Bu projelerin bundan sonra da devam edeceğini anlatan Biçer, "İlimiz kapsamında toplam bin 403 konut, 87 iş yerinin ihalesi yapılmış, bunlardan 490 konut ve 25 işyeri tamamlanarak vatandaşımızın hizmetine sunulmuştur. 413 konut ve 62 iş yerinin yapımı ise devam etmektedir. Bundan sonra Allah'ın izniyle Sultanbağı Mahalle'mizde de yeni projelerle vatandaşlarımızı buluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İbrahim Çatladan ise kentte devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Konuşmaların ardından Vefa Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 495 konutun kura çekimi yapılarak hak sahipleri belirlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da kar tedbirleri
        İstanbul'da kar tedbirleri
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        Döner zincirine FETÖ operasyonu: 353 gözaltı
        Döner zincirine FETÖ operasyonu: 353 gözaltı
        Sinem 40 yaşındaydı... Prizdeki yazıcının fişi sonu oldu!
        Sinem 40 yaşındaydı... Prizdeki yazıcının fişi sonu oldu!
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar belli oldu!
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre mesajı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?
        Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Haciz işlemine giden avukatın hayatı kâbusa döndü! 4. ameliyatı olacak!
        Haciz işlemine giden avukatın hayatı kâbusa döndü! 4. ameliyatı olacak!
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        "Kazanan modu"
        "Kazanan modu"
        Fazla mamayla obez oldu! Simba pilatesle zayıflıyor
        Fazla mamayla obez oldu! Simba pilatesle zayıflıyor
        "İşte ligimizin hali"
        "İşte ligimizin hali"
        Meydan okudu
        Meydan okudu
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        Trump'ın Zelenskiy'e yönelik "diktatör" tanımına tepkiler
        Trump'ın Zelenskiy'e yönelik "diktatör" tanımına tepkiler
        Nedir bu vize eziyeti?
        Nedir bu vize eziyeti?

        Benzer Haberler

        Kütahya'da kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor
        Kütahya'da kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor
        Hamile eşini tüfekle yaralayan şüpheli, tutuklandı
        Hamile eşini tüfekle yaralayan şüpheli, tutuklandı
        Hamile eşini, sokak ortasında tüfekle yaraladı
        Hamile eşini, sokak ortasında tüfekle yaraladı
        Kütahya'da eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan 3 aylık hamile kadın tedaviy...
        Kütahya'da eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan 3 aylık hamile kadın tedaviy...
        Kütahya'da 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kütahya'da 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kütahya'da otomobilin çarptığı ambulansın devrildiği kaza KGYS kameralarınc...
        Kütahya'da otomobilin çarptığı ambulansın devrildiği kaza KGYS kameralarınc...