Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Emine O, Fatma A, Gülcan E, Hasan E. ve Hanife Y. ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hisarcık ve Emet ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Halil İbrahim Y. İdaresindeki 43 HY 814 plakalı otomobil Simav Kavşağı’nda, İsmail O. yönetimindeki 43 ACB 053 plakalı otomobil ile çarpıştı.

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