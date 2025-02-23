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        Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

        Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 22:36 Güncelleme: 23.02.2025 - 22:36
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        Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
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        Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Halil İbrahim Y. İdaresindeki 43 HY 814 plakalı otomobil Simav Kavşağı’nda, İsmail O. yönetimindeki 43 ACB 053 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Emine O, Fatma A, Gülcan E, Hasan E. ve Hanife Y. ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hisarcık ve Emet ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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