AK Parti Kütahya İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı İnsan Hakları Başkanı Ecem Esen, Türkiye tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat'ın 28. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

Esen, parti binasında yaptığı açıklamada, 28 Şubat darbesinin üzerinden 28 yıl geçtiğini hatırlatarak, o dönemde darbeci zihniyetin Türkiye'de vatandaşlara yönelik gözü dönmüş bir nefretle hem toplumu hem de siyaseti dizayn etmeye çalıştığını söyledi.

Darbecilere en net cevabın millet tarafından verildiği dile getiren Esen, şunları kaydetti:

"Burada şunun altını kalın çizgilerle bir kez daha çiziyoruz ki 28 Şubat başına ne sıfat getirilirse getirilsin, amasız fakatsız, düpedüz bir darbedir. Millet iradesine silah çekilmiştir. Seçilmiş hükümet süreç içinde silahların gölgesi altında görevinden el çektirilmiştir. Aziz milletimize bin yıl sürecek projeler dayatanlar en net cevabı yine milletin kendisinden sandıkta aldılar.”

Bugün başta savunma sanayi gibi alanlardaki başarılar vesayet odaklarının çökertilmesinden sonra elde edildiğini kaydeden Esen, "Bizler AK Parti olarak Allah'ın izni, milletimizin oyu ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bugüne kadar ülkemize hizmet üretme aşkı ve darbecilerin karşısında dik durma azmiyle durmadan çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.