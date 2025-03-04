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        Kütahya'da toprak kayması nedeniyle kara yoluna düşen kayalar ulaşımı aksattı

        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, toprak kayması sonucu kara yoluna düşen kayalar nedeniyle ulaşım aksadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 11:33 Güncelleme: 04.03.2025 - 11:38
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        Kütahya'da toprak kayması nedeniyle kara yoluna düşen kayalar ulaşımı aksattı
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        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, toprak kayması sonucu kara yoluna düşen kayalar nedeniyle ulaşım aksadı.

        Domaniç ilçesi ile Bursa'nın İnegöl ilçesini bağlayan kara yolunun Taş Yarma mevkisinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle kayalar yola düştü.

        Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Karayolları ekipleri yola düşen kayaları temizlerken, jandarma ise trafik akışını durdurdu.

        Kayaların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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