Kütahya'da toprak kayması nedeniyle kara yoluna düşen kayalar ulaşımı aksattı
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, toprak kayması sonucu kara yoluna düşen kayalar nedeniyle ulaşım aksadı.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, toprak kayması sonucu kara yoluna düşen kayalar nedeniyle ulaşım aksadı.
Domaniç ilçesi ile Bursa'nın İnegöl ilçesini bağlayan kara yolunun Taş Yarma mevkisinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle kayalar yola düştü.
Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Karayolları ekipleri yola düşen kayaları temizlerken, jandarma ise trafik akışını durdurdu.
Kayaların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.
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