Kütahya'da toprak kayması nedeniyle kara yoluna düşen kayalar ulaşımı aksattı

Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Karayolları ekipleri yola düşen kayaları temizlerken, jandarma ise trafik akışını durdurdu.

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