Kütahya'da YEDAM Atölye Sergisi açıldı

Yeşilay Danışmanlık Merkezinde (YEDAM) destek alan danışanlar tarafından hazırlanan "YEDAM Atölye Sergisi" ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Bağımlılıklara dikkati çekmek amacıyla kentteki bir alışveriş merkezinde açılan sergide, danışanların atölyelerde tasarladıkları tablolar ve el sanatları ürünleri yer aldı.

Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Mehmet Bilgili, açılışta yaptığı konuşmada, YEDAM’ın 2020 yılından bu yana Kütahya’da hizmet verdiğini söyledi.

Kütahya’da yaklaşık 5 yılda 550 danışanın başvuru yaptığını belirten Bilgili, “Başvuru yapan danışanlarımızla 6 bin 500 civarında görüşme, 450 civarında da atölye çalışması yapıldı. Bugün bu atölye çalışmalarından bir bölümünü burada danışanlarımızın yaptığı eserleri sergiliyoruz.” dedi.

Yeşilay Danışmanlık Merkezleri’nin Kütahya'da olduğu gibi tüm Türkiye'de de etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü de aktaran Bilgili, bağımlılıkla mücadelede önleyici alanda görev yapan tüm YEDAM çalışanlarına yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ile davetliler açılışı yapılan sergi gezerek eserleri inceledi.

Sergi, yarın akşama kadar gezilebilecek.