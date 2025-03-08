AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Çakıcı'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması

AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Sevde Nur Çakıcı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklamada bulundu.

Karabacak, parti binasında yaptığı açıklamada, "Bugün emek veren, alın teri döken, üreten tüm kadınların günü. Kadınların bu anlamlı gününü kutluyor, emekleri, fedakarlıkları ve mücadeleleri için her birine şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Kadın haklarının bir lütuf değil, bir hak mücadelesi olduğunu dile getiren Çakıcı, şunları kaydetti:

"Kadın ve erkeğin bir bütünün iki eşit yarısı olduğuna ve Türkiye Yüzyılı'nda adalet içinde birlikte bir toplum inşa edeceğimize inanıyoruz. Yasakların tarihe gömülmesi, 81 ilde açtığımız üniversiteler ile bugün üniversiteye devam eden kız öğrenci sayısında büyük bir artış yaşandı. ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK gibi kurumlarımızda, TEKNOFEST gençliğimizle, kadın mühendislerimiz ve teknoloji şirketlerimizle yeni bir hikaye yazıyoruz. Bugün kadınlar siyasetten ekonomiye akademiden sanata kadar her alanda önemli görevler üstleniyor."

Çakıcı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu ile AK Parti hükümetlerinin kadına karşı şiddet, eğitim, siyasi temsil, ekonomik eşitsizlik gibi pek çok konuda öncü adım attığını da sözlerine ekledi.

Açıklamaya AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler ile partili kadınlar katıldı.