Kütahya'da "Aile Yılında Anayasa Değişsin, Aile Korunsun" imza kampanyası başlatıldı

Memur-Sen Kütahya Temsilciği, "Aile Yılında Anayasa Değişsin, Aile Korunsun" imza kampanyası başlattı.

Memur-Sen Kütahya İl Temsilcisi Fatih Köse, Zafer Meydanı'nda başlatılan kampanyaya ilişkin, iyi yetişmiş bir neslin en önemli koşulunun iyi aileye sahip olmak olduğunu, geleceği inşa etmek için de güçlü bir aile yapısına sahip olunması gerektiğini söyledi.

Son zamanlarda aile yapısının sapkın küresel lobilerin uyguladıkları çok katmanlı ve sistemli bir saldırının altında var olma mücadelesi verdiğini anlatan Köse, şöyle konuştu:

"Toplumsal cinsiyet ideolojisi üzerinden anormalliği ve sapkınlığı özgürlük olarak sunan bu güçler, tekellerine aldıkları sosyal medya şirketleri, moda sektörü, dizi ve film sektörü, dijital yayın platformları üzerinden aileyi zayıflatan, dağıtan kültürel ve ahlaki dejenerasyon operasyonu yürütmektedir. Aileyi korumak, sadece bireysel bir mesele değil, toplumsal ve kültürel bir sorumluluktur. Aileyi savunmak, değerlerimizi yaşatmak ve nesillerimize aktarmak için zorunluluktur."

Aileyi koruyacak somut hükümlerin Anayasa'da yer alması için imza kampanyası başlattıklarını da aktaran Köse, "Anayasa’nın 41’inci maddesinin birinci fıkrasına, 'Aile, kadın ve erkekten oluşur. Aile ilişkisinin temeli evliliktir' cümlelerinin eklenerek aile kurumunun ifsada açık olmamasını, sapkınlıkların üzerinde tepinmek istedikleri bir zemine dönüşmemesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşları imza kampanyasına destek vermeye davet eden Köse, kampanyanın 1 Mayıs'a kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.