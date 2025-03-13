Kütahya Şehir Hastanesine yeni test cihazları kazandırıldı

Kütahya Şehir Hastanesinde hizmete sunulan yeni cihazlarla, kanamalı ve pıhtılaşma sorunu yaşayan hastaların tedavilerinde kolaylık sağlanacağı bildirildi.

Hastanenin Kan Transfüzyon Merkezi Sorumlu Hekimi Hematoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Can Özlü, hizmete alınan cihazlarla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, trombosit fonksiyon testleri ve ilaç duyarlılığı testlerine bakılarak, kanama bozukluklarının teşhisinin konulması, ilaç direnci olan hastaların araştırılması ve tanılarının konulmasının hedeflendiğini belirtti.

Transfüzyon Merkezi'ne kazandırılan cihazların kanamalı ve pıhtılaşma sorunu yaşayan hastalarda kanama ve pıhtılaşmanın tam olarak nereden kaynaklandığını çözmelerine yardımcı olacağını dile getiren Özlü, şöyle devam etti:

"Halihazırda sıklıkla kullanılan cihazlarımız da var. Ancak bazı hastalarımızda özellikle kanama problemi yaşayan morluk, çürük şikayetleri olabilen ya da ameliyatlarda kanama sorunları olabilen hastalarda hekim tarafından bu cihazların kullanılması gerekli. Bilhassa kardiyolojide, kalp hastalarında kullanılan ilaç direnci ve aspirin olarak bulunan 'salisilik asit' dediğimiz ilaçlara karşı direnci de gösteren cihazlar olması nedeniyle bu cihazlar oldukça önemli. Bu dirençleri de göstermesi nedeniyle özellikle kalp hastalarının ve kardiyovasküler cerrahide takip altında bu ilaçları kullanan hastalarımızın da direnç sahibi olan hastalarımızın da poliklinik takiplerinde bu cihazları kullanacağız."

Özlü, geçmiş dönemlerde benzer sorun yaşayan hastaları il dışına sevk etmek durumunda kaldıklarını, ancak bu cihazlar sayesinde hastaların sevk edilmeyeceğini de sözlerine ekledi.