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        Kütahya'da uluslararası öğrenciler iftar programında bir araya geldi

        Kütahya'daki üniversitelerde eğitimlerine devam eden 23 farklı ülkeden yaklaşık 450 öğrenci, iftar programında buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 10:37 Güncelleme: 14.03.2025 - 10:38
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        Kütahya'da uluslararası öğrenciler iftar programında bir araya geldi
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        Kütahya'daki üniversitelerde eğitimlerine devam eden 23 farklı ülkeden yaklaşık 450 öğrenci, iftar programında buluştu.

        Kütahya Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen program, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde gerçekleştirildi.

        Kur'an-ı Kerim okunarak dua edilen programda öğrencilerle bir araya gelen protokol üyeleri, onlarla iftar yapıp sohbet etti.

        Vali Musa Işın, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının, Müslümanlar için bayram ve bereket ayı olduğunu belirtti.

        Bu ayın, insanların kalplerinin yumuşadığı, paylaşma ve dayanışma duygularının pekiştiği mübarek bir zaman olduğunu hatırlatan Işın, şunları kaydetti:

        "Müslümanlar tek millettir, tek ümmettir. Bir Müslüman için en kıymetli hazine, Allah'a iman etmektir. Gençler, mutlaka okuyun. Eğer Allah'a iman etmez ve Peygamberimizin yolundan uzaklaşırsak, milli kimliğimizi kaybederiz. Bizi bir araya getiren, İslam kardeşliğidir. Bütün dualarımız, zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimiz içindir. Allah, onları selamete ve özgürlüklerine kavuştursun.”

        DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak da üniversitesinin farklı kültürlerden gelen öğrencileriyle adeta küçük bir dünya mozaiği olduğuna değinerek, "Ramazan ayının paylaşma ve birliktelik ruhunu, farklı milletlerden gelen kardeşlerimizle aynı sofrada yaşayarak pekiştiriyoruz. Bu birliktelik, barış ve kardeşlik içinde bir arada yaşamanın, farklılıklarımızı zenginlik olarak görmenin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha bizlere hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

        Dernek başkanı Sabahattin Ceyhun ise Türkiye'nin, tarih boyunca farklı milletlerden insanlara ev sahipliği yaptığını, mazlumlara kucak açtığını, ilim ve medeniyetin beşiği olan bir ülke olduğunun altını çizerek, uluslararası öğrencilerin misafir değil, bir ailenin parçası olduğunu söyledi.

        İftar programına, Vali Yardımcısı Fikret Zaman, AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, fakülte dekanları, üniversite yönetimi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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