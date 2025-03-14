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        Domaniç'te kadın kooperatifi üyeleri ata tohumu sarımsakları toprakla buluşturuyor

        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kurulan Domaniç Üretim ve İşletme Kadın Kooperatifi, ata tohumu sarımsakları toprakla buluşturuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 13:12 Güncelleme: 14.03.2025 - 13:22
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        Domaniç'te kadın kooperatifi üyeleri ata tohumu sarımsakları toprakla buluşturuyor
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        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kurulan Domaniç Üretim ve İşletme Kadın Kooperatifi, ata tohumu sarımsakları toprakla buluşturuyor.

        Çamlıca köyündeki 23 üyesiyle faaliyet gösteren kooperatif, 250 dekarlık alanda bölgeye ait ata tohumu sarımsakların ekimi yaparak hem aile ekonomisine hem de bölge tarımına katkı sağlıyor.

        Kooperatif Başkanı Nazife Uslu, yaptığı açıklamada, Domaniç'teki ilk kadın kooperatifini kurduklarını belirterek, geleneksel ata tohumu sarımsakları toprakla buluşturmaya başladıklarını söyledi.

        Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sağlanan destekle sarımsak ekim makineleri temin edildiğini belirten Uslu, "Coğrafi işaret almak için çalışmalara başladık. Başvuruyu bu yıl yapacağız. Kooperatifimiz atıl bir binada, tamamen kendi emeklerimizle kuruldu. Bugün ürünlerimizi büyük marketlere pazarlıyoruz ve 5 farklı noktada satış yapacağız." dedi.

        Uslu, devlet desteğiyle üretimi daha da genişletmeyi hedeflediklerini vurguladı.

        Kooperatif Başkan Yardımcısı Sebile Gürcan ise yıllardır bölgede üretimi yapılan sarımsak için coğrafi işaret almak için mücadele ettiklerini bildirdi.

        Kooperatif üyesi Fatma Doğan da çalışmalarını büyük bir heyecanla sürdürdüklerini ifade etti.

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