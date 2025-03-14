Macaristan milli kahramanı Kossuth, Kütahya'daki müze evde anıldı

Macar Milli Günü dolayısıyla, Macaristan'ın milli kahramanı Lajos Kossuth'un 1850-1851 yıllarında Kütahya'da sürgün hayatı yaşadığı, 43 yıl önce müzeye dönüştürülen evde tören düzenlendi.

Macaristan Özgürlük Savaşı'nın 177. yılı dolayısıyla, bu ülkenin milli kahramanı Lajos Kossuth, Kütahya'daki törenle anıldı.

Börekçiler Mahallesi'nde 1982'de "Macar Evi" adıyla müzeye dönüştürülen konağın bahçesindeki törende ilk olarak Türk ve Macar milli marşları okundu, Kossuth Anıtı'na çelenkler bırakıldı.

Kütahya Valisi Musa Işın, burada yaptığı konuşmada, liderlerin, her toplumda önemli figürler olduğunu, Macaristan'ın Lajos Kossuth'u bu anlamda öncü lider olarak kabul ettiğini söyledi.

Türk milleti tarih boyunca kendi geleneklerine uygun olarak kendisine sığınan bütün insanlara cansiperane şekilde sahip çıktığını vurgulayan Işın, şöyle devam etti:

"Türk milleti tarih boyunca hiçbir şekilde kimsenin bağımsızlığına, egemenliğine, insan haklarına, dinine, diline, inancına karışmamıştır. Nitekim 600 yıl boyunca Osmanlı hiçbir devletin, milletin dilini, dinini değiştirmemiştir. Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında gözü olmadığını vurgulamak isterim. Macaristan'la da bizim ortak bir kültürümüz vardır. Nitekim Sayın Başkonsolos'un ismi Atilla'dır. Atilla aynı zamanda bizim de, Türk milletinin atasıdır. Bizim Macar halkına karşı özel bir sempatimiz vardır. Macar halkını seviyoruz. Her zaman Macar halkının bağımsızlığını desteklemişizdir. Dün de öyleydi, bugün de öyle.”

Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Attila Pinter de ülkesinin özgürlük kahramanlarından en önemlisinin Lajos Kossuth olduğunu belirtti.

Kossuth'un özgürlük mücadelesinin Macar halkının zihninde yer ettiğini dile getiren Pinter, "Kossuth mücadelesiyle Macarların özgürlüğünü dünya kamuoyuna duyurmak için elinden geleni yaptı. Mücadelesini asla bırakmadı. Milli kahramanımız Kossuth Kütahya'da ağırlandığı için Macar halkı olarak her zaman Osmanlı'ya ve Türkiye'ye minnettardır." ifadelerini kullandı.