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        Macaristan milli kahramanı Kossuth, Kütahya'daki müze evde anıldı

        Macar Milli Günü dolayısıyla, Macaristan'ın milli kahramanı Lajos Kossuth'un 1850-1851 yıllarında Kütahya'da sürgün hayatı yaşadığı, 43 yıl önce müzeye dönüştürülen evde tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 16:59 Güncelleme: 14.03.2025 - 17:07
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        Macaristan milli kahramanı Kossuth, Kütahya'daki müze evde anıldı
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        Macar Milli Günü dolayısıyla, Macaristan'ın milli kahramanı Lajos Kossuth'un 1850-1851 yıllarında Kütahya'da sürgün hayatı yaşadığı, 43 yıl önce müzeye dönüştürülen evde tören düzenlendi.

        Macaristan Özgürlük Savaşı'nın 177. yılı dolayısıyla, bu ülkenin milli kahramanı Lajos Kossuth, Kütahya'daki törenle anıldı.

        Börekçiler Mahallesi'nde 1982'de "Macar Evi" adıyla müzeye dönüştürülen konağın bahçesindeki törende ilk olarak Türk ve Macar milli marşları okundu, Kossuth Anıtı'na çelenkler bırakıldı.

        Kütahya Valisi Musa Işın, burada yaptığı konuşmada, liderlerin, her toplumda önemli figürler olduğunu, Macaristan'ın Lajos Kossuth'u bu anlamda öncü lider olarak kabul ettiğini söyledi.

        Türk milleti tarih boyunca kendi geleneklerine uygun olarak kendisine sığınan bütün insanlara cansiperane şekilde sahip çıktığını vurgulayan Işın, şöyle devam etti:

        "Türk milleti tarih boyunca hiçbir şekilde kimsenin bağımsızlığına, egemenliğine, insan haklarına, dinine, diline, inancına karışmamıştır. Nitekim 600 yıl boyunca Osmanlı hiçbir devletin, milletin dilini, dinini değiştirmemiştir. Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında gözü olmadığını vurgulamak isterim. Macaristan'la da bizim ortak bir kültürümüz vardır. Nitekim Sayın Başkonsolos'un ismi Atilla'dır. Atilla aynı zamanda bizim de, Türk milletinin atasıdır. Bizim Macar halkına karşı özel bir sempatimiz vardır. Macar halkını seviyoruz. Her zaman Macar halkının bağımsızlığını desteklemişizdir. Dün de öyleydi, bugün de öyle.”

        Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Attila Pinter de ülkesinin özgürlük kahramanlarından en önemlisinin Lajos Kossuth olduğunu belirtti.

        Kossuth'un özgürlük mücadelesinin Macar halkının zihninde yer ettiğini dile getiren Pinter, "Kossuth mücadelesiyle Macarların özgürlüğünü dünya kamuoyuna duyurmak için elinden geleni yaptı. Mücadelesini asla bırakmadı. Milli kahramanımız Kossuth Kütahya'da ağırlandığı için Macar halkı olarak her zaman Osmanlı'ya ve Türkiye'ye minnettardır." ifadelerini kullandı.

        Programda, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve Macaristan Fahri Konsolosu İsmet Güral'ın kızı Harika Güral da birer konuşma yaptı.

        Törenin ardından Kossuth ve ailesine ait eşyaların sergilendiği müze gezildi.

        - Lajos Kossuth

        Macaristan'ın 1848-1849 yıllarında Özgürlük Savaşı'nı yöneten Lajos Kossuth, Avusturya Ordusunu ülkesinden çıkardıktan sonra cumhuriyeti ilan etti ve ülkenin ilk cumhurbaşkanı oldu.

        Rusların yardımıyla yeniden ülkesine saldıran Avusturya Ordusuna yenilen Kossuth, ailesiyle sürgüne geldiği Kütahya'da 1850-1851 yıllarında kaldı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kossuth'un Kütahya'daki iki katlı ve 7 odalı evini restore ederek, 1982 yılında müzeye dönüştürdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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