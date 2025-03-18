Kütahya'da geleneksel mehter konseri ilgi gördü

Kütahya’da mehter takımının konseri vatandaşlardan ilgi gördü.

Kütahya Mehter Musikisi Derneği tarafından tarihi Ulu Cami önünde yaklaşık 1 saat süren konserde "Çanakkale Türküsü", "Osman Paşa Marşı", "Ölürüm Türkiyem" şarkısı, "Hücum Marşı" ve ilahiler seslendirildi.

Dernek Başkanı Selahattin Sarıkaya, her yıl ramazan ayında geleneksel hale getirdikleri mehter gösterisini bu yıl da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Derneklerinin yaklaşık 30 yıl önce kurulduğunu dile getiren Sarıkaya, "Kurulduğumuz günden bu yana birçok faaliyet icra ettik. Amacımız, şanlı tarihimizin bir sembolü olan mehteri vatandaşlara anlatmak ve bu kültürü yaşatmak." dedi.

Sarıkaya, konsere destek veren herkese teşekkür etti.