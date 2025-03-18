Kütahya'da şehit aileleri ile gaziye devlet övünç madalyası ve beratı verildi

Kütahya'da, 2 şehit ailesi ve bir gaziye devlet övünç madalyası ve beratı verildi.

Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş, Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın yakınları ile Gazi Piyade İstihkam Uzman Çavuş Engin Ertuğrul'a devlet övünç madalyaları ve beratları Kütahya Valisi Musa Işın tarafından verildi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanı Asım Okat, törende yaptığı konuşmada, şehitliğin Allah katında çok değerli olduğunu belirtti.

Şehitlerin kutsal değerleri için canlarını feda ettiğini anlatan Okat, "Atalarımız şehitliğin ne kadar yüksek bir mevki olduğunu bildikleri için vatan savunmasına seve seve katılmışlar, 'ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum' inancıyla, canla başla mücadele etmişlerdir. Bizler de bu vatan için 'gece gündüz' demeden çalışmalı, elimizden gelen fedakarlığı göstermeliyiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğretmen ve öğrenciler, Çanakkale türküleri dinletisi sundu.

Tören, Kütahya Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencilerinin "Çanakkale Geçilmez" adlı tiyatro oyunuyla sona erdi.